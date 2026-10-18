¿Lloverá este domingo en Santiago? Meteoróloga de Megatiempo reporta a qué hora comenzaría a precipitar en la RM

18 oct. 2026 - 09:18 hrs.

¿Qué pasó?

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, entregó su pronóstico para este domingo 18 de octubre en Santiago y el resto del país.

Para la jornada se espera un aumento de la nubosidad en la zona central, mientras que la inestabilidad comenzará a ganar terreno durante la tarde.

No se descartan chubascos

De acuerdo a la experta, el domingo en Santiago el cielo estará con nubosidad parcial y una máxima cercana a los 23°.

"Durante la tarde aumentarán las nubes y no se descartan chubascos aislados, principalmente hacia la cordillera y precordillera", declaró.

A continuación, las extremas en la capital para esta jornada:

Colina: 24°C y 9°C

24°C y 9°C Melipilla: 20°C y 11°C

20°C y 11°C Santiago: 23°C y 10°C

23°C y 10°C Buin: 22°C y 10°C

22°C y 10°C San José de Maipo: 22°C y 10°C

¿Cómo estará el tiempo en el resto del país?

"En el norte grande predominarán las condiciones estables con nubosidad matinal en la costa y cielos despejados hacia el interior", señaló Aguilera.

En Atacama aumentará la nubosidad, principalmente hacia sectores cordilleranos. Las rachas de viento alcanzarán los 60 kilómetros por hora en la alta cordillera.

Entre Coquimbo y la región de Valparaíso habrá nubosidad variable durante la jornada del domingo.

"Hacia la tarde aumentará la inestabilidad con probabilidad de chubascos aislados, especialmente en sectores interiores y de precordillera", agregó la meteoróloga.

En la zona central se registrará una nubosidad en aumento. En la tarde podrían desarrollarse chubascos aislados en sectores interiores y cordilleranos, mientras que las temperaturas se mantendrán "relativamente agradables".

En la zona centro sur predominarán los cielos parciales a nublados con posibilidad de chubascos aislados hacia la cordillera.

En La Araucanía y Los Ríos tendremos nubosidad variable y condiciones mayormente estables. "En este tramo se espera nubosidad ocasional con algunos períodos de sol", informó la experta.

De acuerdo a Aguilera, en Magallanes continuará el frío con cielos variables y posibilidad de precipitaciones débiles en algunos sectores.

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