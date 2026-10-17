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Presidente Kast declara "Emergencia Climática Preventiva" en siete regiones ante pronóstico de nuevas lluvias intensas

¿Qué pasó?

La noche de este sábado, el Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció que el Gobierno declaró una "Emergencia Climática Preventiva" en siete regiones del país debido al pronóstico de nuevas lluvias para los próximos días.

"Emergencia Climática Preventiva"

"Los informes técnicos de Senapred y las proyecciones meteorológicas nos llevan a actuar preventivamente ante la eventualidad de que puedan generarse lluvias intensas, granizadas y eventuales remociones en masa esta semana", comenzó explicando el mandatario en su cuenta de X (Twitter).

Debido a esto, anunció que instruyó al ministro del Interior "declarar emergencia climática entre los días 18 y 23 de octubre desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Biobío".

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De acuerdo al Presidente, esta medida, "permitirá contar con recursos y un estado de alerta especial frente a esta posible emergencia".

"Todos tenemos que colaborar: tomemos medidas de prevención, estemos atentos a los canales de comunicación de emergencia y planifiquemos nuestra reacción frente a estos eventos impredecibles", agregó posteriormente.

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"A cuidarse y a cuidar a los que más queremos", señaló finalmente José Antonio Kast en el mensaje que incluye la publicación de la "Emergencia Climática Preventiva" en el Diario Oficial.

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