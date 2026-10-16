Kast firma acuerdos con Bolivia sobre minería, energía y seguridad fronteriza: "Hacemos actos y declaraciones concretas"

16 oct. 2026 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, recibió este viernes a José Antonio Kast, en la primera visita oficial de un mandatario de Chile a dicho país en 71 años, instancia que estuvo marcada por la firma de acuerdos estratégicos para reforzar la cooperación en comercio, seguridad y recursos hídricos, entre otras áreas.

Paz dio la bienvenida al Presidente Kast en el Palacio Quemado, en una visita que abre "una nueva etapa de diálogo y cooperación bilateral" entre los dos países, según celebró el mandatario boliviano en un mensaje en redes sociales.

"Hoy dejamos de darnos la espalda. No vinimos a la Paz solo por un gesto político, vinimos a comenzar a hacer historia y hacemos actos y declaraciones concretas", sostuvo el Presidente Kast.

Firman proyectos estratégicos de energía y conectividad

"La agenda contempla acuerdos y acciones conjuntas en materia económica, comercial, energética y de seguridad fronteriza, con el objetivo de avanzar en soluciones a desafíos compartidos y generar oportunidades para ambos pueblos", ha agregado la Oficina del presidente boliviano.

Al respecto, Kast destacó que "hemos acordado modernizar el acuerdo de complementación económica número 22 para que nuestro comercio y nuestras inversiones crezcan al ritmo que exige este siglo".

Entre los acuerdos y proyectos abordados se encuentran los primeros pasos para la interconexión eléctrica entre ambos países, un corredor bioceánico de fibra óptica que conectaría el Pacífico con el Atlántico a través de Bolivia y Chile, y obras destinadas a asegurar el abastecimiento de combustible, como el oleoducto entre Sica Sica y Arica.

En la misma línea, Kast publicó en redes que "hoy, luego de 71 años, un presidente de Chile vuelve a La Paz" -el último que lo hizo fue Carlos Ibáñez del Campo en agosto de 1955- y ha hecho un llamado a "construir juntos, el futuro de nuestras naciones".

No es la primera vez que coinciden Paz y Kast, puesto que este último acudió a la toma de posesión del mandatario boliviano en noviembre de 2025. El Ejecutivo de Bolivia rompió sus relaciones diplomáticas con Chile en marzo de 1978, desde entonces, La Paz y Santiago habían reducido sus relaciones a nivel consular.