Kast presenta resultados de operativos contra el narcotráfico: Se incautaron 100 toneladas de droga

15 oct. 2026 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast presentará este jueves los resultados de los operativos contra el narcotráfico, instancia en la que será destacada la incautación de 100 toneladas de droga.

La actividad está pactada para las 10:00 horas en la Plaza de la Constitución y también contará con la participación del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna; la subsecretaria de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini, y el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero.

Cifras de drogas incautadas

Durante la actividad, las autoridades darán a conocer los resultados de los procedimientos realizados para combatir el narcotráfico, con énfasis en las 100 toneladas de droga incautadas.

La cifra forma parte del balance presentado por el Gobierno en materia de seguridad y combate al tráfico de sustancias ilícitas.