"Tenemos una buena noticia": Presidente Kast anuncia rebajas de hasta 25% en el precio del TAG
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La noche de este lunes, el Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció una rebaja en los precios del TAG en la Autopista Central de la Región Metropolitana.
El mandatario anunció que se va a "implementar una rebaja de la tarifa que consistirá en una rebaja del 10% en hora no punta y una rebaja del 25% de la tarifa en horarios punta y de saturación".
La rebaja de las tarifas en la Autopista Central (Ruta 5) comenzará a regir desde el próximo 1 de enero de 2027.Ir a la siguiente nota
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