27 nov. 2026 - 07:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un camión 3/4 protagonizó un accidente de tránsito la mañana de este viernes en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana, luego de chocar un poste del alumbrado público.

¿Qué se sabe del accidente en Estación Central?

El hecho se produjo en la intersección de avenida Las Rejas con calle Quenac poco antes de las 06:00 horas, cuando, por motivos que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo.

Luego de impactar el poste de luz, el camión terminó volcado y con serios daños en su carrocería. El conductor, en tanto, quedó atrapado en la cabina.

La emergencia movilizó a voluntarios de Bomberos para trabajar en el rescate de la víctima, retirando el parabrisas del camión para facilitar su salida. El conductor solo presentó lesiones leves.

Daños en el alumbrado público

El accidente también provocó daños en el poste de alumbrado público, que terminó inclinado y casi sacado de su base. Sin embargo, no se reportaron cortes en el suministro eléctrico del sector.

En tanto, personal de Carabineros realizó las primeras diligencias y el conductor habría marcado cero en los controles de alcohol y drogas. Posteriormente, una grúa trabajó en el retiro del vehículo.

De acuerdo a TransporteInforma, existe restricción de pistas en Las Rejas en dirección norte, a la altura de calle Quenac, a raíz del siniestro vial.