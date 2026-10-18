¿Sentiste el temblor en la zona central? Revisa el epicentro y magnitud que alcanzó el sismo
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, a las 19:04 horas, un temblor de magnitud 3.4 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 16 km al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 28 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
Notas relacionadas
- Temblor se registra en la zona norte: Conoce la magnitud y epicentro del sismo
- Nuevo temblor se registra en la zona norte: Este fue el epicentro y magnitud reportados por Sismología
- Dos temblores se registran con un minuto de diferencia en el norte del país: Revisa la magnitud que tuvieron los sismos