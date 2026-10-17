Dos temblores se registran con un minuto de diferencia en el norte del país: Revisa la magnitud que tuvieron los sismos

17 oct. 2026 - 21:19 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este sábado, dos temblores se registraron con tan solo un minuto de diferencia en la zona norte del país, según lo informado por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Dos temblores con solo un minuto de diferencia

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 20:54 horas y tuvo una magnitud de 3.6, con un epicentro ubicado a 70 km al norte de Calama, en la región de Antofagasta, y una profundidad de 127 km.

Posteriormente, a las 20:55 horas, otro temblor de magnitud 3.6 afectó también a la misma región de Antofagasta.

En este último caso, el epicentro reportado por Sismología fue a 87 km al sureste de Socaire, con una profundidad de 216 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de estos temblores.

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