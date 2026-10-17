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Temblor se registra en la zona central: Revisa el epicentro y magnitud que alcanzó el sismo

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, a las 16:34 horas, un temblor de magnitud 3.3 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 144 km al oeste de Pichilemu, en la región de O'Higgins. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 36 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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