Temblor en la zona norte del país: Revisa la magnitud del sismo
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
La tarde de este jueves, a las 17:25 horas, un temblor de magnitud preliminar 4,4 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 23 km al noroeste de Pozo Almonte, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 76 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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