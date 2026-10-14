Fuerte temblor sacude a la zona norte del país: Revisa el epicentro y magnitud del sismo
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La madrugada de este miércoles 14 de octubre, a las 00:11 horas, un fuerte temblor de magnitud 5,1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 18 km al suroeste de Iquique, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 47 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.