Fuerte temblor sacude a la zona norte del país: Revisa el epicentro y magnitud del sismo

14 oct. 2026 - 00:20 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este miércoles 14 de octubre, a las 00:11 horas, un fuerte temblor de magnitud 5,1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 18 km al suroeste de Iquique, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 47 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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