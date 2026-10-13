Nuevo temblor se percibe en la zona centro norte del país: Conoce la magnitud del sismo

13 oct. 2026 - 21:50 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del temblor de magnitud 5,1 registrado en horas de la noche de este martes en Punta de Choros, un nuevo sismo se produjo en esa misma localidad unos minutos después, esta vez, de 4,9.

Según lo indicado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 21:36 a 24 kilómetros de Punta de Choros, región de Coquimbo. En tanto, la profundidad fue de 41 kms.

Por el momento, Senapred no ha informado si hay personas lesionadas o caída de servicios básicos debido al sismo.

Además, destacó que las características del sismo "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

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