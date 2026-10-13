Temblor se percibe en la zona norte de Chile: Conoce la magnitud y el epicentro

13 oct. 2026 - 20:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,1 se percibió en la noche de este martes 13 de octubre en el norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 20:26 horas.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 71 kilómetros al Norte de Calama, región de Antofagasta. Mientras tanto, la profundidad fue de 123 kms.

Por ahora, desde Senapred no han indicado si hay personas lesionadas o caída de servicios básicos debido a este sismo.

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