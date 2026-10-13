Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

13 oct. 2026 - 18:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,1 se registró en la tarde de este martes 13 en el norte del país, justo cuando el reloj marcaba las 18:31 horas.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 72 kilómetros al Norte de Calama, en la región de Antofagasta. La profundidad fue de 99 kms.

Por el momento, desde Senapred no han informado de personas lesionadas o caída de servicios básicos a raíz del sismo.

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