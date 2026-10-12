Temblor se registra en la zona centro-sur del país: Revisa el epicentro y magnitud del movimiento telúrico
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La noche de este lunes, a las 22:44 horas, un temblor de magnitud 4.2 se registró en la zona centro-sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 33 km al oeste de Cobquecura, en la región de Ñuble. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 26 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.