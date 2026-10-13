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Fuerte temblor sacude la zona centro norte del país: Revisa el epicentro del movimiento telúrico

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 5,1 se registró en la noche de este martes 13 de octubre en la zona centro norte del país, cuando el reloj marcaba las 21:30 horas.

El Centro Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico se produjo 21 kilómetros al Oeste de Punta de Choros, región de Coquimbo. La profundidad fue de 48 kms.

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Por el momento, Senapred no ha señalado si hay personas lesionadas o caída de servicios básicos debido al evento.

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