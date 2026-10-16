Temblor se registra en el norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

16 oct. 2026 - 19:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,5 se registró en la tarde de este viernes 16 de octubre en el norte del país, cuando el reloj marcaba 18:46 horas.

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió 49 kilómetros al Sureste de Socaire, en la región de Antofagasta. La profundidad fue de 220 kms.

Por ahora, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha informado sobre personas lesionadas o caída de servicios a raíz del evento.

Todo sobre Temblor