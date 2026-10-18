"Empieza a advectar nubosidad": Meteoróloga de Megatiempo anuncia la hora en que comenzarán las lluvias este domingo en la RM

18 oct. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

En su reporte para Meganoticias Actualiza, la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, anunció la hora en que comenzarán las primeras precipitaciones que se esperan para este domingo en la Región Metropolitana.

¿A qué hora comenzarán las lluvias en Santiago?

De acuerdo a los datos del satélite, la profesional explicó que las primeras lluvias del sistema frontal ocurrirían "cerca de las seis, siete de la tarde" en la ciudad de Santiago.

"Se ve bien en la tardecita, en la tarde-noche", precisó al indicar que para esta jornada se esperan precipitaciones que serían "chubascos bien débiles".

Aguilera explicó que el sistema frontal "nos va a afectar este día lunes y martes, hasta el día miércoles"; sin embargo, una parte de este ingresará al territorio durante esta misma tarde.

"Empieza a advectar nubosidad y ya esto, esta inestabilidad, es la que va a ingresar ahora durante la tarde-noche y que nos va a empezar a aportar estas lluvias o chubascos débiles", detalló.

De acuerdo a los pronósticos, las lluvias más intensas se registrarán entre la tarde y la noche del martes 20 de octubre, período en el cual, según la alerta de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se podrían registrar hasta 40 mm de precipitación.

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