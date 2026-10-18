Reino Unido ofrecería a Chile construir fragatas en medio de la tensión con Argentina por las Islas Malvinas

18 oct. 2026 - 15:21 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de las crecientes tensiones entre Reino Unido y Argentina por las islas Malvinas, surgió la posibilidad de que el Gobierno británico ofrezca a Chile la construcción de fragatas en territorio nacional, junto con transferencia tecnológica para fortalecer las capacidades de la Armada.

El analista internacional, Guillermo Holzman, en conversación con Meganoticias Siempre Juntos, explicó que las negociaciones sobre transferencias tecnológicas entre ambos países no son nuevas y se han extendido durante varios años, tanto para la construcción de buques como para el mantenimiento de sistemas utilizados por las Fuerzas Armadas chilenas.

Sin embargo, a su juicio, el ofrecimiento también debe entenderse como parte de una estrategia de comunicación dirigida a Argentina. “Yo lo veo más que una 'tocadita de oreja' hacia Argentina”, sostuvo.

Holzman planteó que Reino Unido busca mantener una buena relación con Chile "por la relevancia estratégica del estrecho de Magallanes y la proyección antártica". En ese escenario, advirtió que Chile "debe evaluar cuidadosamente cómo profundizar sus vínculos bilaterales, considerando sus propios intereses estratégicos".

La tensión también se ha expresado a través de anuncios y declaraciones que involucran a Argentina y a la zona austral chilena. Según el analista, estos mensajes responden, en parte, "a intereses políticos internos argentinos", donde la reivindicación de la soberanía sobre las Malvinas también tiene un componente nacionalista.

Durante la guerra de las Malvinas, Chile mantuvo un intercambio de información con Reino Unido que, según explicó Holzman, se realizó de manera extraoficial.

“Chile ha sido siempre muy prudente en la forma en que expresa su apoyo cuando hay conflictos bélicos o escenarios de amenazas ciertas”, afirmó.

Finalmente, el analista advirtió que la diplomacia mediática y las redes sociales agregan nuevas variables a la relación entre ambos países, en un escenario donde el estrecho de Magallanes y la proyección antártica tienen relevancia estratégica a nivel global.