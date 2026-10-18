Rincón Chico: Fue construido para 9.000 personas y ahora es un pueblo fantasma

18 oct. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Calles desiertas, terrenos cubiertos por vegetación y estructuras abandonadas son parte del paisaje que conserva Villa Rincón Chico, una antigua localidad del departamento de Collón Curá, en el sudeste de Neuquén, Argentina.

El pueblo fue construido en 1984 para alojar a los trabajadores y sus familias que participaron en la construcción del embalse de Piedra del Águila, una de las grandes obras hidroeléctricas de la Patagonia argentina. Aunque contaba con viviendas, escuelas, comercios y distintos servicios, su existencia estaba ligada a una misión específica: una vez terminada la represa, debía desaparecer.

La villa fue levantada por la empresa estatal Hidronor S. A. y diseñada para albergar a unas 9.000 personas. Sin embargo, durante su etapa de mayor actividad habría reunido entre 5.500 y 6.000 habitantes, entre trabajadores provenientes de distintas provincias argentinas y de países limítrofes.

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Rincón Chico llegó a contar con cine, gimnasio, supermercado, iglesia, central telefónica, centro de salud, banco y destacamento policial. También funcionaban una escuela primaria y otra secundaria para los hijos de las familias que se instalaron en el lugar.

Durante ocho años, la localidad desarrolló una intensa vida comunitaria en medio de la estepa patagónica, cerca del río Limay. Mientras tanto, avanzaba la construcción de la represa Piedra del Águila, una obra que alcanzó aproximadamente 167 metros de altura y 820 metros de extensión, y cuyo complejo incorporó seis turbogeneradores para producir energía.

El destino de la villa cambió en 1992, cuando el complejo hidroeléctrico entró en funcionamiento. Con el término de las obras, las familias abandonaron el lugar y las viviendas prefabricadas comenzaron a desmontarse.

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Los terrenos debían regresar a sus propietarios originales, por lo que Rincón Chico pasó de ser una localidad organizada y llena de actividad a quedar prácticamente en silencio. Así, el pueblo que nació para acompañar una monumental obra hidroeléctrica terminó desapareciendo una vez cumplido su propósito.