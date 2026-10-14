"Están tratando de hacernos pelear": Canciller argentino acusa intentos de enfrentar a Chile y Argentina por las Malvinas

14 oct. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

La reactivación de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas generó preocupación en Argentina, ante el temor de que pueda facilitar la logística de actividades de explotación de recursos naturales en el archipiélago.

La controversia involucra al Danstar, un buque de bandera chilena que tiene previsto zarpar en noviembre hacia Puerto Stanley, en las Malvinas. La embarcación busca retomar una conexión comercial que dejó de operar en 2011 y que permitiría transportar carga hacia las islas, actualmente bajo administración británica y cuya soberanía reclama Argentina.

En medio de este escenario, el canciller argentino, Pablo Quirno, se refirió a las conversaciones entre ambos países y defendió la relación con el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

¿Qué dijo el canciller argentino sobre Chile?

En una entrevista con el canal argentino A24, el ministro de Relaciones Exteriores trasandino aseguró que la relación bilateral se mantiene en buenos términos, pese a las tensiones que surgieron por el viaje de la embarcación chilena.

"Hay varios jugadores, algunos externos (...) ciertos sectores chilenos que están tratando de hacernos pelear", declaró el ministro de Relaciones Exteriores argentino. "Hay muchos otros actores que evidentemente la buena relación entre Argentina y Chile la quieren pudrir", añadió.

Quirno también destacó la relación con el gobierno de Chile. "Tenemos una excelente relación con el presidente Kast, una excelente relación con el gobierno del presidente Kast", sostuvo, y agregó que el diálogo entre ambos países es "extremadamente constructivo".

Argentina descarta atacar al buque chileno

Respecto del Danstar, que tiene previsto zarpar desde Punta Arenas hacia las Malvinas en noviembre, Quirno aseguró que su gobierno todavía no cuenta con una notificación oficial sobre el viaje. Además, descartó que Argentina tenga la intención de intervenir directamente contra la embarcación.

"No tenemos intención de atacar, no tenemos intención de abordar", afirmó el canciller, quien sostuvo que las gestiones se están realizando por vías pacíficas y diplomáticas. También explicó que el concepto de "paso inocente", contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, impide frenar el tránsito de un buque en determinadas condiciones.

¿Qué buscan coordinar Chile y Argentina sobre las Malvinas?

Quirno señaló que ambos gobiernos mantienen conversaciones para evitar que Chile entregue apoyo logístico a actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas, cuya soberanía es reclamada por Argentina y que están bajo administración británica.

"Lo que vamos a tener que coordinar es esta intención de ambos gobiernos de que no haya colaboración directa o indirecta con la explotación de recursos naturales", sostuvo. El canciller precisó que la discusión no se centra en impedir el comercio en general, sino en evitar que exista colaboración logística para esas actividades.

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