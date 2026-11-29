Festival Corazón de la Patagonia será transmitido por Mega entre 2027 y 2031
- Por Francisca Mieres
El Concejo Municipal de Coyhaique aprobó por unanimidad la licitación para la producción integral del Festival Corazón de la Patagonia entre 2027 y 2031.
La propuesta contempla su transmisión a través de Mega, Mega 2 y MegaGo, además de un plan de difusión turística para posicionar a la comuna y atraer visitantes durante todo el año.
El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, celebró la alianza y destacó la posibilidad de proyectar la Patagonia a nivel nacional e internacional.Ir a la siguiente nota
"Estamos muy contentos hoy de poder celebrar esta alianza con Mega, con este canal que va a permitir que la Patagonia, el corazón de la Patagonia, se proyecte a Chile y el mundo", señaló.
El jefe comunal agregó que el festival no solo contará con grandes artistas, sino que también será una oportunidad para que los habitantes de la zona muestren su trabajo y producción local.
"Nuestra gente va a poder mostrar lo que hacen, cómo producen y todo lo hermoso que se crea acá, con amor y cariño, pero con mucho sacrificio de los patagones... Así que esta es una hermosa instancia", concluyó.
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