Diputado argentino propone quitar beneficios a empresas chilenas por nueva ruta comercial a las Malvinas

13 oct. 2026 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un diputado argentino presentó un proyecto de ley para retirar beneficios fiscales a empresas chilenas que invierten en ese país, en respuesta a la reactivación de la ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas, cuya soberanía disputan Argentina y Reino Unido.

La iniciativa fue presentada por el diputado peronista Guillermo Michel, representante de la provincia de Entre Ríos, luego de que se anunciara que el buque comercial Danstar, perteneciente a la naviera chilena Easter Island Naviera, realizará un viaje a las islas en noviembre.

A través de sus redes sociales, el parlamentario cuestionó la reanudación de esta conexión marítima y planteó que Argentina debería revisar los beneficios económicos y tributarios que reciben las empresas chilenas que operan en su territorio.

"Chile no puede tener beneficios económicos y fiscales": La propuesta del diputado argentino

Guillermo Michel sostuvo que la reactivación de la ruta comercial entre Magallanes y las islas constituye "una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas".

En esa línea, afirmó que las empresas chilenas no deberían mantener ventajas económicas en Argentina si, al mismo tiempo, realizan actividades comerciales con el archipiélago.

"Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse", expresó el diputado.

Pese a sus críticas, Michel aseguró que la propuesta no busca romper las relaciones diplomáticas entre ambos países. "El planteo es razonable; no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas", señaló.

¿Qué beneficios busca eliminar el diputado argentino?

El proyecto solicita al Poder Ejecutivo argentino que inicie los procedimientos para denunciar dos acuerdos bilaterales vigentes con Chile, es decir, notificar formalmente la decisión de retirarse de ellos.

El primero es el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, que establece garantías para los inversionistas de ambos países. El segundo es el Convenio para Eliminar la Doble Imposición, cuyo objetivo es evitar que una misma renta sea gravada dos veces y prevenir la evasión y la elusión fiscal.

Por ahora, se trata de una propuesta legislativa y no de una eliminación efectiva de los beneficios fiscales para las empresas chilenas.

Todo sobre Argentina