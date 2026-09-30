¿Cuánto demora un viaje a las Islas Malvinas desde Punta Arenas?

30 sept. 2026 - 11:49 hrs.

¿Qué pasó?

Las Islas Malvinas, conocidas en inglés como Falkland Islands, forman un archipiélago ubicado en el Atlántico Sur, aproximadamente a 500 kilómetros de la costa de Argentina, frente a la Patagonia.

De acuerdo con información de Naciones Unidas, las islas tienen una población aproximada de 3.662 habitantes.

Para quienes quieran conocer este territorio desde Chile, una de las alternativas es viajar desde Punta Arenas hasta Mount Pleasant, el aeropuerto de las Islas Malvinas, en un vuelo operado por LATAM.

De acuerdo con la información entregada por la aerolínea, el trayecto entre Punta Arenas y Mount Pleasant demora aproximadamente 1 hora y 40 minutos y contempla una distancia cercana a los 800 kilómetros.

Los vuelos entre Punta Arenas y las Islas Malvinas se realizan los sábados y corresponden a la conexión aérea de LATAM entre Chile y el archipiélago.

¿Qué requisitos se necesitan para viajar desde Chile?

Para los ciudadanos chilenos que quieran viajar como turistas, no se requiere visa para ingresar a las Islas Malvinas.

Sin embargo, es necesario contar con un pasaporte vigente durante toda la estadía. Las autoridades también pueden solicitar que el visitante acredite alojamiento, un pasaje de regreso o continuación del viaje y fondos suficientes para mantenerse durante su permanencia.

Otro de los requisitos es contar con un seguro médico que incluya evacuación aeromédica, con una cobertura mínima de US$2 millones.

El permiso de visitante se entrega normalmente al momento del ingreso y permite una estadía inicial de hasta un mes.