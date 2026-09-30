"Yo iba a pasar en un rato más a retirar el dinero": Suplantan identidad de alcalde de San Ramón para intentar robar caja fuerte

30 sept. 2026 - 11:59 hrs.

¿Qué pasó?

Una llamada que parecía provenir del alcalde, cámaras de seguridad cubiertas y puertas forzadas. Así comenzó durante la noche del lunes un intento de llegar hasta una caja fuerte de la Municipalidad de San Ramón, protagonizado por dos guardias que aseguraron haber seguido instrucciones del supuesto Gustavo Toro.

Todo comenzó cerca de las 22:30 horas, cuando los funcionarios recibieron un llamado al teléfono fijo del municipio. La persona que estaba al otro lado dijo ser el alcalde y aseguró tener una emergencia de salud. Luego, la comunicación pasó al celular de uno de los guardias, donde apareció una fotografía de Toro como imagen de perfil de WhatsApp.

Las instrucciones

A partir de ahí, los guardias comenzaron a desplazarse por distintas dependencias del recinto. Una de las primeras instrucciones fue cubrir las cámaras de seguridad de las oficinas de Finanzas.

Primero utilizaron un palo, papel y cinta adhesiva. Después, una de las funcionarias tomó una escalera para cubrir directamente una de las cámaras. Sin embargo, otra quedó sin tapar y registró parte de lo ocurrido.

Luego fueron enviados hasta la oficina de Medio Ambiente, donde encontraron una sierra eléctrica dentro de un cajón. Con esa herramienta regresaron hasta Finanzas y forzaron dos puertas para intentar llegar a la caja fuerte.

El problema fue que esta pesaba cerca de 500 kilos y no pudieron moverla. En ese momento, la persona que estaba al teléfono les indicó que buscaran una yegua que se encontraba en otro sector del municipio, con la idea de utilizarla para trasladar la caja hasta el estacionamiento.

La situación finalmente se frustró. Los guardias no pudieron sacar la caja fuerte y una de las funcionarias llamó a su supervisora para contarle lo ocurrido.

La llamada que alertó al municipio

El aviso no llegó de inmediato a la municipalidad. Según Robbi Abud, administrador subrogante y director de Finanzas de San Ramón, las cámaras permitieron establecer que las primeras acciones ocurrieron alrededor de las 22:00 o 22:30 horas, mientras que la supervisora de la empresa de seguridad recibió el llamado cerca de la 01:10 o 01:15 de la madrugada.

“Se hace el llamado a Carabineros, llega a seguridad pública municipal inmediatamente al recinto, Carabineros llega cerca de las 03:00 horas y ahí comenzó todo el protocolo de seguridad en el contexto de salvaguardar de que nuestro alcalde se encuentre bien”, relató.

El alcalde estaba durmiendo y con la llamada se enteró en ese momento de que alguien había utilizado su identidad para ingresar a dependencias municipales.

“Se armó un protocolo, se interrogó a los guardias. Los guardias señalan que recibieron un llamado eventualmente mío como alcalde a través de una videollamada que se ocupó una foto, que es foto de WhatsApp, donde yo le estaba dando instrucciones que tenían que dirigirse a una oficina distinta a la de tesorería, que es la oficina de medioambiente, a sacar unas herramientas que estaban en la oficina de la directora, que era una sierra eléctrica”, relató.

"Nos llama mucho la atención que esa oficina no estaba cerrada", indicó, agregando que después le pidieron a los guardias tapara las cámaras de seguridad "para no dejar evidencia de lo que está ocurriendo; destruir las puertas, que son dos puertas; ingresar a la caja fuerte, sacarla, abrirla, sacarel dinero y que yo iba a pasar en un rato más a retirarlo".

¿Qué había en la caja fuerte?

De acuerdo con Toro, la caja fuerte contiene la recaudación diaria del municipio, aunque ese dinero suele ser retirado por una empresa y depositado. También guarda documentos utilizados para permisos de circulación y licencias de conducir.

“Normalmente, los municipios manejamos documentos valorados que son emitidos por la Casa Moneda, que son los permisos de circulación... A través de los operativos se da cuenta de que hay algunos alterados, que el documento, el papel, es real, pero no corresponde, y ocurre con licencias de conducir de todas las clases, desde la más profesional y sofisticada hasta las normales y comunes, son muy apetecidas. Entonces, una resma de eso, que tenga 300 o 400 hojas, puede ser muy bien pagada”, explicó.

“Por tanto, tenemos también el deber de la custodia y de asegurar que los documentos no sean mal utilizados y menos que se los roben”, añadió.

Las dudas que quedaron dentro del municipio

La situación dejó además varios elementos que están siendo revisados. Entre ellos, que la persona que realizó la llamada conociera la ubicación de la sierra eléctrica y que esa oficina estuviera abierta, además del lugar donde se encontraba la yegua.

También llamó la atención el recorrido que realizaron los guardias. Abud explicó que existe una puerta asociada a una alarma que no fue forzada.

“Están las cajas municipales y hay una puerta principal de tesorería, que esa es la que ellos vulneran con esta herramienta. Y luego hay dos puertas, una que son las cajas municipales, y como es la oficina de la tesorería municipal hay una alarma. Esa no la maniobran porque incluso el solo tratar de forzarla, la alarma se hubiese activado”, detalló.

“Todo esto efectivamente está en materia de investigación por la Policía de Investigaciones, no podemos adelantar juicios, pero sí efectivamente nos parece que es algo muy raro, efectivamente creemos que hay información que se manejaba y por supuesto muy grave, en el contexto del contrato que nosotros tenemos vigente con la empresa de seguridad”, sostuvo Abud.

Los dos guardias fueron retirados de sus funciones y prestaron declaración ante la Policía de Investigaciones. Según explicó Toro, ambos señalaron que siguieron las instrucciones porque creían que estaban hablando con él.

“Es bastante raro lo que nos ha ocurrido, el alcalde no está pasando una urgencia, estamos preocupados por él, pero además no pudimos cumplir con su labor”, afirmó.

El municipio, además, inició el proceso para poner término al contrato con la empresa de seguridad. Al tratarse de una licitación pública, la compañía cuenta con cinco días para presentar sus descargos y, mientras tanto, continúa prestando el servicio con otros funcionarios.

La investigación deberá determinar cómo se originó la llamada y qué ocurrió durante las horas en que los guardias siguieron las instrucciones de quien se hizo pasar por el alcalde. Hasta ahora, la caja fuerte no pudo ser retirada y no hay personas formalizadas por estos hechos.