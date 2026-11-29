29 nov. 2026 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo 29 de noviembre, a las 17:09 horas, se registró un sismo de magnitud 3.6 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 3 km al suroeste de Pisagua en la región de Tarapacá, con una profundidad de 14 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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