Temblor se registra en la zona norte: Conoce la magnitud y epicentro del sismo
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La mañana de este domingo 18 de octubre, a las 09:24 horas, se registró un sismo de magnitud 3.0 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 142 km al este de San Pedro de Atacama en la región de Antofagasta, con una profundidad de 250 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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