"Probabilidad de precipitaciones fuertes": Meteorología emite alerta por tormentas eléctricas en sectores de la RM y O'Higgins
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La noche de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta de "tormentas eléctricas" para sectores de la Región Metropolitana y la región de O'Higgins.
Alerta por tormentas eléctricas
La alerta se origina en una "inestabilidad atmosférica" y estará vigente durante la noche de este domingo 18 de octubre en el valle y la precordillera de las regiones antes mencionadas.
Por último, la DMC advirtió sobre la "probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo".Ir a la siguiente nota
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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