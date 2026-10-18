¿Ley Cholito sin fondos?: Presupuesto 2027 contempla recorte del 86%
18 oct. 2026 - 22:03 hrs.
A casi 10 años de la Ley Cholito, el presupuesto 2027 contempla reducir sus fondos en un 86%. Criaderos clandestinos, hoteles para mascotas y falta de fiscalización reabren el debate sobre la protección animal en Chile.
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