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¿Ley Cholito sin fondos?: Presupuesto 2027 contempla recorte del 86%

18 oct. 2026 - 22:03 hrs.

A casi 10 años de la Ley Cholito, el presupuesto 2027 contempla reducir sus fondos en un 86%. Criaderos clandestinos, hoteles para mascotas y falta de fiscalización reabren el debate sobre la protección animal en Chile.

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