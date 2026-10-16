Contraloría acusa que glosas presupuestarias restringen la autonomía de tres organismos

16 oct. 2026 - 12:17 hrs.

La Contraloría confirmó durante esta jornada el almuerzo que sostuvo la contralora general, Dorothy Pérez; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y la presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, y que fue revelado este jueves por Meganoticias. En la reunión, además, sostuvieron desde el órgano contralor que se analizaron las glosas del proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

Desde Contraloría señalaron que el encuentro tuvo por objeto revisar “aspectos jurídicos muy complejos” de algunas disposiciones presupuestarias enviadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres) al Congreso, “sin el acuerdo de los órganos autónomos constitucionales”.

Según el organismo, algunas de esas glosas “afectan directamente la autonomía del Ministerio Público, el Servel y la Contraloría”, al establecer restricciones que, afirmaron, no se habían planteado antes sobre la forma en que esas instituciones administran los recursos destinados a sus funciones.

La Contraloría indicó que las disposiciones implicarían que los tres organismos deban solicitar periódicamente autorizaciones al Ministerio de Hacienda. A juicio de las instituciones, ese mecanismo afectaría su capacidad para tomar decisiones en materias de investigación penal, fiscalización del gasto electoral y control administrativo.

“Las que conforme a la Constitución deben ser completamente independientes”, señalaron desde Contraloría al referirse a las funciones de los tres organismos.

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