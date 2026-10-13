Aprobaban exámenes de conducir en menos de un minuto: El caso que Contraloría destapó en Antofagasta

13 oct. 2026 - 15:33 hrs.

¿Qué pasó?

Una auditoría de la Contraloría Regional de Antofagasta al proceso de entregas de licencias de conducir reveló severas irregularidades operativas y administrativas en la municipalidad local durante las gestiones de Jonathan Velásquez y Sacha Razmilic, según consignó El Diario de Antofagasta.

El Informe Final N.º 419 de 2026, que analizó los trámites realizados entre enero de 2024 y diciembre de 2025, puso al descubierto fallas sistemáticas en los controles médicos, psicosensotécnicos y de antecedentes de los postulantes.

Evaluaciones aprobadas en segundos

Entre los hallazgos más críticos del organismo fiscalizador destaca el registro de 70.425 exámenes médicos y sensométricos aprobados en menos de un minuto. De esa cifra, 250 evaluaciones vinculadas a visión y audición figuran en los registros con una duración de cero segundos.

La Contraloría advirtió que los tiempos consignados en los sistemas municipales no garantizan que las pruebas se hayan realizado con la rigurosidad técnica necesaria para certificar las aptitudes físicas y sensoriales requeridas para conducir un vehículo.

Licencias a deudores de alimentos y personas con antecedentes penales

La inspección detectó además que se entregaron 402 licencias a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, con morosidades que llegaban hasta los dos años y siete meses. Por dicha situación, Contraloría dio un plazo de 60 días hábiles al municipio para iniciar los procesos administrativos de invalidación.

En paralelo, se constató la entrega de 198 licencias a postulantes con condenas judiciales registradas en los cinco años previos a la solicitud. Estos antecedentes debían ponderarse para evaluar la idoneidad moral del postulante antes de entregar la licencia.

Fallas en el control interno y sumarios en curso

El informe expuso también falencias en la gestión municipal, como la entrega de licencias a postulantes reprobados sin la justificación médica correspondiente, la participación de funcionarios en trámites de familiares y el descontrol en los folios digitales y sistemas de agendamiento.

Al considerar que la municipalidad no logró justificar estas irregularidades, la Contraloría anunció que iniciará sumarios administrativos para determinar responsabilidades individuales y tomar medidas correctivas inmediatas.