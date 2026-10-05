Contraloría abre a la ciudadanía una plataforma para fiscalizar el destino de millonarios recursos públicos

05 oct. 2026 - 12:00 hrs.

La Contraloría presentó este lunes INFOSISREC, un portal público y gratuito que reúne información de más de 107 mil proyectos financiados con recursos públicos. La herramienta permitirá revisar cuánto dinero se asignó y transfirió a cada iniciativa, quién lo recibió y en qué estado se encuentra su rendición.

La plataforma busca abrir a la ciudadanía una nueva vía para escrutar el uso de fondos fiscales, desde una municipalidad hasta una fundación o un servicio de salud. A través de mapas, gráficos y un buscador, cualquier persona podrá consultar y comparar datos por región, comuna, organismo otorgante, entidad ejecutora, año y estado del proyecto.

INFOSISREC consolida información registrada desde 2023 en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC). El portal contiene más de 23 millones de archivos y datos de 8.480 entidades ejecutoras: 947 públicas y 7.533 privadas. La información se actualiza en tiempo real y los resultados pueden visualizarse en fichas o listas exportables.

Cada proyecto cuenta con una ficha que identifica al organismo que entregó los recursos y a la entidad que los ejecutó, además de mostrar los montos asignados, transferidos, rendidos y aprobados. También permite revisar la evolución mensual de las transferencias, el tipo de gasto —inversión, operación o personal— y el estado de revisión de las rendiciones, que pueden estar aprobadas, observadas o en revisión.

Los datos disponibles muestran que, entre 2023 y el 20 de septiembre de este año, el Estado asignó $23.335.282 millones a nivel nacional, transfirió $19.033.915 millones y recibió rendiciones por $16.216.398 millones.

La herramienta permite así que los usuarios sigan el recorrido de los recursos y detecten diferencias o patrones que ameriten preguntas. Con información centralizada y comparable, la ciudadanía podrá ejercer una fiscalización más directa sobre cómo se distribuye y se rinde el dinero público.