Contraloría detecta irregularidades en entrega de cédulas a extranjeros en O'Higgins

09 oct. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la tramitación de cédulas de identidad para extranjeros en la Oficina del Registro Civil de Nancagua, en la Región de O’Higgins, correspondientes al período entre 2021 y 2022. A raíz de estos antecedentes, se iniciarán acciones administrativas y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público.

Los hechos fueron abordados en el Informe Final N° 429 del organismo contralor, que identificó situaciones irregulares en los procedimientos utilizados para gestionar documentos de identidad de ciudadanos extranjeros durante ese período.

Registro Civil asegura que denunció los hechos

A través de un comunicado fechado este viernes 9 de octubre, el Servicio de Registro Civil e Identificación se refirió a las observaciones y aseguró que fue la propia institución la que denunció los hechos ante el Ministerio Público.

Según detalló el organismo, también presentó una querella criminal y una posterior ampliación ante el Juzgado de Garantía de Santa Cruz contra integrantes de una red externa y la funcionaria involucrada. Además, solicitó diligencias como un informe de evolución patrimonial a la Contraloría y la reapertura de la investigación penal.

Apuntan a cambios en los sistemas de validación

Desde el Registro Civil explicaron que las irregularidades corresponden a una etapa en que las validaciones documentales se realizaban mediante procesos analógicos y revisiones manuales, lo que, según indicaron, presentaba mayores brechas de información.

En ese contexto, destacaron la implementación del nuevo Sistema de Identificación, Documentos de Identidad y Viaje, que permite la interoperabilidad en tiempo real con el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL).

Institución destaca medidas para reforzar la seguridad

El organismo sostuvo que la nueva tecnología permite validar de manera automatizada los antecedentes migratorios y la información de ciudadanos extranjeros antes de emitir documentos de identidad, reduciendo las posibilidades de manipulación documental externa.

Finalmente, el Registro Civil reiteró su compromiso con la probidad administrativa, la transparencia y la fe pública, y aseguró que continuará colaborando con el Ministerio Público y la Contraloría, además de adoptar medidas administrativas e informáticas para resguardar la seguridad del sistema de identificación nacional.