Credencial de persona cuidadora: cómo obtenerla y en qué instituciones permite acceder a atención preferente
- Por Francisca Mieres
Las personas que realizan labores de cuidado sin recibir una remuneración pueden acceder a una credencial que les permite obtener atención preferente en distintas instituciones públicas y organizaciones adheridas a la Red de Empresas Chile Cuida.
Este documento está dirigido a quienes entregan asistencia permanente y no remunerada a personas con discapacidad, dependencia funcional moderada o severa, invalidez y/o necesidades educativas especiales permanentes.
Para obtenerla, primero es necesario estar acreditado como persona cuidadora en el Registro Social de Hogares (RSH). Este trámite se puede realizar ingresando o modificando la información del grupo familiar en el sitio web del Registro Social de Hogares.Ir a la siguiente nota
¿Cómo solicitar la credencial de persona cuidadora?
Una vez que la persona figure como cuidadora en el Registro Social de Hogares, podrá solicitar su credencial a través de distintas alternativas.
- Por internet: ingresar con ClaveÚnica al sitio web del Registro Social de Hogares. La credencial física será enviada al municipio de la comuna registrada.
- Por videoatención: solicitar una atención remota en ChileAtiende.
- Presencialmente: acudir a la municipalidad o a una sucursal ChileAtiende correspondiente a la comuna de residencia.
- Módulos Express: realizar la solicitud en los Módulos Express ChileAtiende.
El plazo máximo de entrega de la credencial es de 60 días. El documento será enviado a los municipios, que estarán encargados de distribuirlo a las personas beneficiarias.
¿Dónde permite acceder a atención preferente?
La credencial puede presentarse en distintas instituciones públicas para solicitar atención preferencial. Entre ellas se encuentran:
- Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
- BancoEstado.
- Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).
- Registro Civil e Identificación.
- Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).
- Oficinas del Registro Social de Hogares en municipalidades.
- Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
- Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).
- Sucursales ChileAtiende.
Además, las personas cuidadoras pueden acceder a iniciativas y beneficios de la Red de Empresas Chile Cuida, que contempla descuentos y atención preferente en organizaciones adheridas.
Es importante tener presente que, al momento de presentar la credencial, también se debe mostrar la cédula de identidad. Asimismo, se irán incorporando nuevas organizaciones a este servicio de manera gradual.
¿Dónde resolver dudas?
Quienes necesiten más información sobre el proceso pueden comunicarse gratuitamente con el Registro Social de Hogares a través de los teléfonos 800 104 777 o 800 719 002.
También es posible revisar las preguntas frecuentes sobre la credencial de persona cuidadora y conocer el programa de pago de cuidadores de personas con discapacidad, que corresponde a un beneficio distinto.
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