28 nov. 2026 - 21:32 hrs.

Las personas que realizan labores de cuidado sin recibir una remuneración pueden acceder a una credencial que les permite obtener atención preferente en distintas instituciones públicas y organizaciones adheridas a la Red de Empresas Chile Cuida.

Este documento está dirigido a quienes entregan asistencia permanente y no remunerada a personas con discapacidad, dependencia funcional moderada o severa, invalidez y/o necesidades educativas especiales permanentes.

Para obtenerla, primero es necesario estar acreditado como persona cuidadora en el Registro Social de Hogares (RSH). Este trámite se puede realizar ingresando o modificando la información del grupo familiar en el sitio web del Registro Social de Hogares.

¿Cómo solicitar la credencial de persona cuidadora?

Una vez que la persona figure como cuidadora en el Registro Social de Hogares, podrá solicitar su credencial a través de distintas alternativas.

Por internet: ingresar con ClaveÚnica al sitio web del Registro Social de Hogares. La credencial física será enviada al municipio de la comuna registrada.

ingresar con ClaveÚnica al sitio web del Registro Social de Hogares. La credencial física será enviada al municipio de la comuna registrada. Por videoatención: solicitar una atención remota en ChileAtiende.

solicitar una atención remota en ChileAtiende. Presencialmente: acudir a la municipalidad o a una sucursal ChileAtiende correspondiente a la comuna de residencia.

acudir a la municipalidad o a una sucursal ChileAtiende correspondiente a la comuna de residencia. Módulos Express: realizar la solicitud en los Módulos Express ChileAtiende.

El plazo máximo de entrega de la credencial es de 60 días. El documento será enviado a los municipios, que estarán encargados de distribuirlo a las personas beneficiarias.

¿Dónde permite acceder a atención preferente?

La credencial puede presentarse en distintas instituciones públicas para solicitar atención preferencial. Entre ellas se encuentran:

Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

BancoEstado.

Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).

Registro Civil e Identificación.

Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).

Oficinas del Registro Social de Hogares en municipalidades.

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).

Sucursales ChileAtiende.

Además, las personas cuidadoras pueden acceder a iniciativas y beneficios de la Red de Empresas Chile Cuida, que contempla descuentos y atención preferente en organizaciones adheridas.

Es importante tener presente que, al momento de presentar la credencial, también se debe mostrar la cédula de identidad. Asimismo, se irán incorporando nuevas organizaciones a este servicio de manera gradual.

¿Dónde resolver dudas?

Quienes necesiten más información sobre el proceso pueden comunicarse gratuitamente con el Registro Social de Hogares a través de los teléfonos 800 104 777 o 800 719 002.

También es posible revisar las preguntas frecuentes sobre la credencial de persona cuidadora y conocer el programa de pago de cuidadores de personas con discapacidad, que corresponde a un beneficio distinto.