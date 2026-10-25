Bono a Transportistas: Estos son los meses en que se pagará

25 oct. 2026 - 19:00 hrs.

El Bono Transportistas entrega un aporte mensual de $100.000 para la compra de combustible, dirigido a propietarios y conductores del transporte público de pasajeros y escolar que cumplan con los requisitos establecidos.

El beneficio está destinado a taxis básicos, taxis colectivos, transporte escolar y al servicio de transporte entre Arica y Tacna. El dinero se entrega exclusivamente para la carga de combustible, a través del Bolsillo Electrónico de Combustibles asociado a la CuentaRUT de BancoEstado.

Los pagos se realizarán entre abril y diciembre de 2026. Sin embargo, el bono dejará de entregarse a partir del mes siguiente a aquel en que el precio promedio mensual del petróleo sea inferior a 80 dólares.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono a Transportistas?

Para acceder al beneficio, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Tener un vehículo inscrito en el Registro Nacional de Transporte Público de Pasajeros o en el Registro Nacional de Transporte Público y Escolar.

Contar con ClaveÚnica.

Tener licencia de conducir.

Los propietarios o conductores designados por el dueño del vehículo, conocidos como meros tenedores, pueden designar a uno o más conductores como beneficiarios. En caso de inscribir a más de una persona, cada una podrá recibir un máximo de $100.000 mensuales.

¿Cuántos pagos recibiré según el mes en que postule?

La cantidad de pagos dependerá del mes en que se realice la postulación. Por ejemplo:

Si postulaste en abril, recibirás nueve pagos.

Si postulas en octubre, recibirás dos pagos.

El bono podrá utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

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