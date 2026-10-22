Bono de $30 mil por hijo: ¿Quiénes lo reciben de forma automática?

22 oct. 2026 - 07:00 hrs.

El Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez entrega $30.000 por cada hijo o hija que cumpla los requisitos establecidos.

El beneficio se paga una sola vez y no requiere postulación, es decir, es automático, ya que se asigna mediante los registros del Estado.

¿Quiénes lo reciben de forma automática?

Para obtener el bono, los niños deben tener hasta 13 años al 1 de junio de 2026, pertenecientes al 80% de los hogares más vulnerables, según el Registro Social de Hogares (RSH).

La prioridad la tienen personas que ya cobran el Subsidio Familiar (SUF) por el niño o niña. En segundo lugar, se considera a quienes reciben la Asignación Familiar o Maternal correspondiente.

También pueden recibirlo quienes perciben el subsidio para personas con discapacidad o las transferencias del programa Seguridades y Oportunidades.

Si no se cumple ninguna de esas condiciones, el pago corresponde al jefe o jefa de hogar registrado.

Además, el beneficio contempla a niños y niñas bajo modalidades de cuidado alternativo familiar y a quienes nazcan entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, bajo condiciones especiales. En estos casos, el pago se hará después de esa última fecha.

¿Cómo consultar si recibiré el pago?

Ingresa con tu RUT y ClaveÚnica al sitio web de consulta del Bono $30 mil por hijo para saber si te corresponde el beneficio. Si no la tienes, solicítala.

Si el sistema indica que no tienes derecho al bono y consideras que cumples los requisitos, podrás presentar un reclamo en la misma plataforma. Tendrás 15 meses para hacerlo, a contar de la publicación de la ley (4 de septiembre de 2026).

El pago se realizará en tu CuentaRUT. Si corresponde pago presencial, podrás cobrarlo en una sucursal de BancoEstado.

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