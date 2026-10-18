¿Cómo se paga y hasta cuándo se entrega el Bono por Deber de Asistencia Escolar?

18 oct. 2026 - 17:02 hrs.

El Bono por Deber de Asistencia Escolar es un beneficio que busca incentivar una actitud responsable y comprometida con la educación de niños, niñas y adolescentes, considerando que en Chile la escolaridad de 12 años es obligatoria (paga $10.000 mensuales).

Se trata de un beneficio no postulable, que se entrega a las familias que cumplen con los requisitos establecidos. Entre ellos, que los niños, niñas o adolescentes asistan a una institución educacional reconocida por el Estado y registren una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder al beneficio, la persona debe ser usuaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades y participar en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

Además, la familia debe contar con integrantes de entre 6 y 18 años de edad al 31 de marzo del año correspondiente. Los niños, niñas o adolescentes deben estar cursando educación básica o media en una institución reconocida por el Estado y cumplir con una asistencia mensual de 85% o más.

Durante los meses de enero y febrero, para determinar el cumplimiento de este requisito, se considera la asistencia promedio registrada entre julio y diciembre del año anterior.

¿Cómo se paga el Bono por Deber de Asistencia Escolar?

El pago se realiza en conjunto con el Bono de Protección y el Bono Base Familiar, a través del banco. La familia puede recibirlo mediante depósito bancario, CuentaRUT o, si corresponde, retirar el dinero presencialmente en las sucursales de Caja de Compensación Los Héroes y BancoEstado.

En caso de optar por el depósito bancario, las transferencias monetarias no caducan. Si se quiere cambiar al pago presencial, se debe solicitar la modificación de la forma de pago en la municipalidad correspondiente o en ChileAtiende.

Los pagos presenciales, en cambio, caducan después de seis meses si no son cobrados.

¿Hasta cuándo se entrega el beneficio?

El Bono por Deber de Asistencia Escolar se mantiene mientras las familias continúen participando en alguno de los programas del Subsistema Seguridades y Oportunidades y cumplan con las condiciones establecidas.

La fecha de pago se puede consultar a través del sitio de ChileAtiende (AQUÍ), donde es posible revisar cuándo corresponde recibir este y otros beneficios.