Bono de $30.000 por hijo: Conoce en cuál tramo del Registro Social de Hogares debes estar para recibir el pago

15 oct. 2026 - 07:00 hrs.

Un alivio para miles de familias es el que entrega el bono de $30.000 por hijo, aporte estatal a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS) que se otorga de manera automática y por una sola vez por cada niño o niña que cumpla con los requisitos.

Para acceder a esta ayuda de cobro automático, que no tienes que postular, ya que el nivel socioeconómico de la familia es el factor determinante para su entrega. Por ello, es clave que las familias sepan con claridad en qué tramo del Registro Social de Hogares (RSH) se encuentran.

¿En qué tramo del Registro Social de Hogares debes estar?

De acuerdo con lo establecido por el IPS, la familia debe pertenecer al 80% más vulnerable según el RSH al 1 de junio de 2026.

Este requisito del 80% aplica para dos grupos específicos:

Niños y niñas que al 1 de junio de 2026 tengan hasta 13 años.

Madres de niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que la madre haya pertenecido al 80% de menores ingresos al 1 de junio de 2026 (en este caso, el pago se efectúa a contar del 15 de marzo de 2027).

Pero existe una excepción: los niños y niñas de hasta 13 años que se encuentren bajo cuidado alternativo familiar (familias de acogida, familia extensa o adultos de confianza) recibirán el bono sin importar el tramo de vulnerabilidad del RSH. El pago se entregará directamente a quien mantenga el cuidado del menor.

¿Quiénes reciben el dinero y cómo se paga?

El pago lo entrega el IPS sin necesidad de postular, priorizando el pago en el siguiente orden:

Beneficiarios del Subsidio Familiar (SUF), Asignación Familiar o Asignación Maternal. Titulares del subsidio de discapacidad (artículo 35 de la Ley N° 20.255). Personas que reciban transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades. El jefe o jefa de hogar, cuando el menor no sea causante de ninguna de las prestaciones anteriores.

En cuanto a la modalidad de cobro, los $30.000 por cada hijo se depositarán en la CuentaRUT del beneficiario o jefe de hogar. En caso de no contar con una cuenta bancaria, el cobro se podrá realizar de forma presencial en las sucursales de BancoEstado.

Plazos para cobrar y cómo consultar con el RUT

El bono no constituye renta ni remuneración, por lo que se entrega de forma líquida (sin descuentos ni impuestos) y cuenta con un plazo de 9 meses para ser cobrado, contados desde la fecha de emisión del beneficio.

Las personas que deseen verificar si son beneficiarias pueden consultar con su RUN y ClaveÚnica en el portal habilitado. (AQUÍ)