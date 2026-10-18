Simone Mardones, ex CQC, mostró cómo quedó su casa tras intensas precipitaciones y granizada en Santiago: "Es impresionante"

18 oct. 2026 - 17:44 hrs.

Las intensas lluvias y tormentas eléctricas que afectaron a la Región Metropolitana provocaron graves daños en la vivienda de Simone Mardones, exintegrante de CQC. A través de sus redes sociales, la periodista compartió registros del estado de su hogar, donde el agua ingresó por distintos sectores.

En uno de los videos que publicó, Mardones mostró las filtraciones que afectaron su casa, con pisos, muebles y pertenencias mojadas. “Toda mi casa se está lloviendo, completa. Es impresionante”, expresó mientras registraba las consecuencias de las precipitaciones y la acumulación de granizo en el patio.

Simone Mardones explicó por qué se inundó su casa

Posteriormente, la exintegrante de televisión entregó detalles sobre lo que habría provocado la inundación de su vivienda. Según explicó, el granizo se acumuló en la terraza de una casa ubicada en la parte superior, lo que terminó obstruyendo las cañerías e impidiendo la correcta circulación del agua.

“Mi casa está llovida completa. Lo que pasó es que hay otra casa arriba y en la terraza de arriba estos granizos eran tan grandes que se hicieron nieve y la nieve tapó todas las cañerías, entonces no circulaba el agua que empezó a caer después de los granizos”, relató.

La situación también provocó daños en el techo de la vivienda. “Se nos cayó el techo; mi casa está… solo hay agua”, contó Mardones, quien reconoció que todavía estaba impactada por lo ocurrido.

Cocinó sopaipillas mientras buscaba una solución

Pese a la magnitud de los daños, la modelo intentó sobrellevar el difícil momento de la mejor manera posible. En un segundo registro, apareció preparando sopaipillas mientras buscaba una solución para enfrentar las consecuencias de la inundación.

“Estamos todos bien, afortunadamente; mis niños están en la casa de su papá, así que estoy armando un… estoy en estado de shock todavía”, señaló, explicando que sus hijos no se encontraban en la vivienda cuando ocurrió la emergencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Simone | Comunicadora (@simomardones)

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