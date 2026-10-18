Bono de Sostenibilidad: Estos son los dos grupos que pueden recibir hasta $375 mil

18 oct. 2026 - 08:00 hrs.

El Bono de Sostenibilidad es un aporte económico entregado por el Estado para apoyar a los hogares que han sufrido daños reiterados producto de catástrofes naturales y emergencias.

Este beneficio forma parte de la red de ayudas estatales frente a desastres y busca complementar el Bono de Recuperación cuando las familias enfrentan nuevas emergencias y los recursos entregados inicialmente resultan insuficientes.

¿Quiénes pueden recibir el Bono de Sostenibilidad?

El aporte está dirigido a dos grupos de hogares:

Familias que han enfrentado múltiples emergencias durante el año : núcleos familiares ubicados en zonas afectadas consecutivamente por fenómenos climáticos o catástrofes.

: núcleos familiares ubicados en zonas afectadas consecutivamente por fenómenos climáticos o catástrofes. Hogares que alcanzaron el límite del Bono de Recuperación: familias que ya agotaron el monto máximo asignado por este beneficio y necesitan apoyo económico adicional frente a daños reiterados.

El Bono de Sostenibilidad entrega $375.000 por evento. El monto es fijo y no depende del nivel de daño registrado en la nueva emergencia, por lo que no contempla tramos de afectación.

¿Cómo se paga el bono?

El pago se realiza de forma automática mediante una transferencia a la CuentaRUT de la jefatura de hogar registrada en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

En caso de no contar con CuentaRUT, el beneficio se puede cobrar en las cajas de las sucursales de BancoEstado.

El dinero es de libre disposición, por lo que las familias pueden utilizarlo según sus necesidades inmediatas, sin restricciones de uso.