Harry Styles estrenó una canción inédita para Liam Payne a dos años de su muerte: Niall Horan también lo recordó

18 oct. 2026 - 08:22 hrs.

A dos años de la muerte de Liam Payne, sus excompañeros de One Direction, Harry Styles y Niall Horan, rindieron homenaje al cantante británico durante sus respectivos conciertos, en emotivos momentos que recordaron su amistad y su paso por la banda.

Uno de los momentos más destacados ocurrió durante el show de Harry Styles en el Madison Square Garden de Nueva York, el viernes 16 de octubre, fecha en que se cumplió el segundo aniversario de la muerte de Payne.

Antes de continuar con su presentación, Styles se tomó un momento para recordar a su amigo y reflexionar sobre las personas que han marcado su vida. “Mucha gente dejó una huella especial en mi vida y no estaría aquí sin ellos”, expresó ante el público.

Luego, el artista sorprendió a sus seguidores al interpretar por primera vez una canción inédita titulada What Is Enough, que escribió para su amigo. El tema fue presentado en vivo durante el concierto y, según explicó el propio cantante, lo había escrito aproximadamente dos años atrás.

? Harry Styles recordó a Liam Payne con “What Is Enough”, una canción inédita que escribió para su compañero de One Direction. https://t.co/uq9Lma1O3Y — Billboard AR (@BillboardArg) October 17, 2026

Por su parte, Niall Horan también recordó a Payne durante su presentación en Ámsterdam. El músico interpretó End Of An Era, una canción con la que homenajea a su excompañero y celebra la amistad que compartieron.

this video just ended my day, the way he wiped his tears ??? https://t.co/baMQPY13oB — Ale???? ? (@aleestyles91) October 16, 2026

El momento estuvo marcado por la emoción de Horan, quien no pudo contener las lágrimas mientras interpretaba el tema. Hacia el final, se escuchó la voz de Liam Payne con palabras que había entregado durante una entrevista, mientras el cantante y el público guardaban silencio para recordarlo.

La muerte de Liam Payne

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, tras caer desde el balcón del tercer piso del hotel CasaSur, ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina.

El cantante alcanzó la fama internacional como integrante de One Direction, grupo que compartió con Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik. Su muerte conmocionó a sus seguidores y al mundo de la música.