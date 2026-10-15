Laura Bozzo fue internada de urgencia y operada: Revelan detalles de su estado de salud

15 oct. 2026 - 19:35 hrs.

La presentadora peruana Laura Bozzo generó preocupación luego de ser hospitalizada de urgencia en Acapulco, México, debido a una complicación intestinal derivada de una úlcera. La conductora fue sometida a una cirugía y posteriormente trasladada a Ciudad de México para continuar su recuperación.

Chofer de Laura Bozzo entrega detalles de su estado

Aarón, su chofer de confianza, entregó detalles de su estado de salud al medio ¡HOLA! y explicó que Bozzo permanece sedada tras el procedimiento. “Sí está sedada por el procedimiento quirúrgico que se hizo. No está intubada, pero lógicamente que está sedada para que vaya a evolucionar un poco más rápido esto”, señaló.

El hombre también explicó que la intervención se realizó de emergencia y que las hijas de la presentadora están preocupadas por su estado. “Sus hijas nunca habían pasado por esto, al final del día hay que entenderlas. Siempre han visto a su madre fuerte, luchando por todo. Están un poquito nerviosas”, comentó, antes de precisar que la complicación se originó por una úlcera intestinal.

Respecto de su evolución, Aarón aseguró que la conductora no se encuentra delicada, aunque debe ser evaluada por otros especialistas. “No está delicada, pero es un tema del que tiene que tener cuidados y ser valorada por otros especialistas, es por eso que se vino a este hospital”, indicó. También relató que estaba consciente al llegar al recinto asistencial, aunque presentaba deshidratación y dolor abdominal.

Tras la operación, Bozzo utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño y tranquilizar a sus seguidores. “Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco”, escribió. Además, agregó: “De esta momia no se libran”.

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Por su parte, la actriz Maribel Guardia manifestó su preocupación y destacó la fortaleza de la presentadora. “Está saliendo adelante y es una mujer con mucha fuerza”, expresó, junto con manifestar su confianza en que logrará recuperarse.

En Chile, Laura Bozzo también es conocida por su participación en El Internado, el reality de Mega, donde compartió con otros participantes en el formato de encierro.

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