Angélica Sepúlveda se reencuentra con galán turco a dos meses de romper su relación y explica por qué se alejó de redes sociales

14 oct. 2026 - 12:13 hrs.

¿Qué pasó?

A poco más de dos meses de haber puesto fin a su compromiso y anunciar su regreso a la soltería, Angélica Sepúlveda volvió a las redes sociales tras mostrarse nuevamente en compañía de su expareja, el turco Gürsel Saglam.

Las publicaciones de la exchica reality encendieron de inmediato los rumores de una posible reconciliación entre sus seguidores, a quienes la propia "Fierecilla de Yungay" decidió responder para aclarar el momento que viven.

Un reencuentro en Santiago y el motivo de su silencio

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora de Granjeras compartió una serie de fotos junto a Saglam durante su reciente paso por la capital, explicando por qué prefirió alejarse de las plataformas digitales tras la ruptura inicial.

"Desaparecí un tiempo de las redes sociales después que terminamos, porque palabras sacan palabras y me era difícil explicar las razones sin dañar y herirme más. Había que sanar de a poquito, reconstruir el cuerpo y que el tiempo nos curara...", reflexionó en su publicación.

Pese a los conflictos que los distanciaron hace unas semanas, la chica reality dio a entender que están abiertos a darse una nueva oportunidad: "Hay pérdidas que separan y otras que unen para siempre, intentaremos remarla. Es muy extraño todo, porque estamos a la defensiva ambos... unas minivacaciones dentro de la vorágine de los barrios populares en la capital".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Angelica Sepulveda (@angelica_shanti)

"¿Estamos y no estamos?": la aclaración sobre su estado sentimental

Como era de esperarse, las imágenes generaron una ola de comentarios y dudas entre sus seguidoras, quienes le preguntaron directamente si habían retomado el pololeo de manera oficial.

Fiel a su estilo directo, Angélica frenó las especulaciones sobre un rótulo formal y definió el vínculo que mantienen hoy como un proceso relajado y sin presiones. "Estamos y no estamos. Pasándolo bien, sin ataduras", le respondió a una usuaria.

En la misma línea, cuando le consultaron por los altibajos de la relación, la personalidad televisiva se tomó el tema con humor y cerró diciendo que "somos buenos, solo que los cables se nos sueltan un poquito y hacemos cortes", confirmando que aprovecharán los días juntos en Chile antes de tomar cualquier decisión definitiva.

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