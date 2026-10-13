"Te echaré de menos, hijo": Bryan Cranston dedica emotivo mensaje a RJ Mitte tras su muerte

13 oct. 2026 - 05:20 hrs.

Bryan Cranston expresó su profundo dolor tras la muerte de RJ Mitte, el actor que interpretó a su hijo en la aclamada serie "Breaking Bad". El intérprete, recordado por dar vida a Walter White Jr., falleció el lunes a los 34 años.

A través de un emotivo mensaje en redes sociales, Cranston recordó el vínculo que construyeron durante el rodaje y lo describió como su "dulce hijo". "Me encuentro sumido en la desesperación mientras escribo esto esta noche", señaló al comenzar su despedida.

"Te echaré de menos, hijo"

"Lo conocí cuando tenía solo 14 años, cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo", recordó el actor en su cuenta de Instagram.

También destacó la determinación de Mitte, quien vivía con parálisis cerebral y se convirtió en una voz por la inclusión de artistas con discapacidad. "Jamás permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con gran determinación", escribió.

"Siempre escuchaba los consejos que le daban sus padres en la serie (Anna Gunn y yo), pero, como buen adolescente, a veces los ignoraba con picardía para aprender por las malas... Era una de las estrellas de una exitosa serie de televisión, pero seguía siendo un niño", agregó en el mensaje.

Cranston recordó que Mitte era "bastante inexperto" cuando empezaron a rodar el piloto de la serie en febrero de 2007, pero "poco a poco lo vimos convertirse en un actor realmente excelente".

"Toda esa promesa y potencial ahora representan una gran pérdida", lamentó el destacado intérprete, y reveló que hace pocas semanas ambos habían intercambiado mensajes para juntarse a comer.

"No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sí sé que lo quería y que disfruté muchísimo estando con él durante todos los años en la serie, y después de que la fama de 'Breaking Bad' se desvaneciera... Te echaré de menos, hijo", concluyó el artista.