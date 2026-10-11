Joaquín Méndez mostró el emotivo encuentro de su hijo con su bisabuela de 96 años

11 oct. 2026 - 15:15 hrs.

El animador y actor argentino, Joaquín Méndez, compartió en redes sociales un registro del primer encuentro entre su hijo, Valentino, y su bisabuela, Susana, de 96 años. La reunión estuvo marcada por la emoción de la adulta mayor, quien pudo conocer a su bisnieto y le dedicó una conmovedora frase: “Pensé que no te iba a ver”.

El viaje también tuvo un significado especial para el bebé, ya que fue su primera experiencia viajando en avión. De esta manera, Valentino pudo conocer a una integrante muy importante de la familia de su padre.

A través de una publicación, Méndez recordó con cariño los momentos que vivió junto a su abuela paterna durante su infancia, destacando los cuidados y las muestras de afecto que recibió de ella.

“La abuela, 96 años, la mamá de mi papá, la que me hacía la leche calientita, la que me hacía con sus dedos caricias en mi cabeza, la que hacía el mejor peceto en escabeche todas las navidades”, escribió el animador.

El especial recuerdo de su abuela

En el mensaje, Joaquín también recordó que Susana lo cuidaba, le compraba helados y lo llevaba al club. Además, destacó las enseñanzas que recibió de ella, especialmente la paciencia, aunque reconoció que todavía sigue aprendiendo.

La publicación también estuvo marcada por la preocupación del animador por el estado de salud de su abuela, quien, según explicó, atraviesa un momento delicado.

“Ella está un poquito mal, así que manden sus buenas vibras”, pidió a sus seguidores.

Finalmente, Méndez le dedicó un cariñoso mensaje a su abuela, dejando en evidencia el profundo vínculo que los une y la importancia que tuvo este encuentro familiar.

“¡Abuela SUSANA TE AMO! ¡Vamos con todo!”, escribió.

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