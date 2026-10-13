Muere en un accidente de tránsito Lucian Piane, miembro del programa "RuPaul's Drag Race"

13 oct. 2026 - 14:47 hrs.

El productor musical y compositor Lucian Piane, conocido por su trabajo en el programa de televisión “RuPaul's Drag Race”, falleció a los 46 años tras ser atropellado por un automóvil en Glendale, California, Estados Unidos.

Según informó el medio estadounidense TMZ, el deceso ocurrió durante la madrugada del lunes 12 de octubre. Fuentes policiales señalaron al medio que Piane fue embestido por un vehículo y murió producto de las lesiones sufridas.

El Departamento de Bomberos de Glendale confirmó al citado medio, que los equipos de emergencia intentaron asistirlo, pero finalmente fue declarado muerto en el lugar.

¿Quién era Lucian Piane?

Lucian Piane alcanzó reconocimiento por su trabajo como productor musical, compositor y colaborador de distintas temporadas de “RuPaul's Drag Race”, el popular programa de competencia de drag queens conducido por RuPaul.

Durante su trayectoria participó en la creación de música y actuaciones vinculadas al espacio televisivo, convirtiéndose en uno de los nombres asociados a su desarrollo musical.

Las circunstancias de su muerte

De acuerdo con los antecedentes publicados por TMZ, Piane fue atropellado durante la madrugada del lunes en Glendale. El medio indicó que inicialmente no portaba documentos de identificación y que posteriormente se logró establecer su identidad.

Su fallecimiento se produjo después de que, durante los días previos, publicara una serie de videos en Instagram que generaron preocupación entre algunos de sus seguidores por su situación personal.

TMZ también informó que el productor había sido detenido por la Policía de Glendale durante el fin de semana en dos incidentes distintos. Estos antecedentes fueron reportados por el medio estadounidense y no establecen por sí mismos una relación con el accidente que terminó con su vida.