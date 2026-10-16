Luto en la televisión latina: Muere reconocido actor de "Pasión de gavilanes" y "Escobar, el patrón del mal"

16 oct. 2026 - 16:23 hrs.

¿Qué pasó?

La industria del entretenimiento en Latinoamérica despide a una de sus importantes figuras. El actor colombiano Germán Quintero, quien conquistó a la audiencia internacional por sus personajes en producciones de alto impacto como “Pasión de gavilanes”, “Pablo Escobar, el patrón del mal” y “La reina del sur”, falleció a los 70 años.

Su muerte se produjo en un centro de salud de Bogotá a causa de presuntas complicaciones asociadas a cuadros respiratorios y cardíacos, según informaron medios locales y la cadena Caracol Televisión tras la confirmación de su entorno cercano.

El sentido mensaje de su círculo cercano

La triste noticia no tardó en provocar reacciones en el mundo de las artes y en el entorno familiar del artista. A través de sus plataformas digitales, su sobrina Alejandra Quintero compartió un emotivo texto para despedir al profesional: "Germán Quintero Laverde, un tío inmortal, único, intransferible e irrepetible. 1956-2026".

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Un legado de cuatro décadas en las pantallas

Con más de 40 años dedicados a la actuación en teatro, cine y televisión, Quintero construyó un amplio catálogo de personajes en ficciones muy populares en toda Latinoamérica, entre las que figuran “El cartel de los sapos”, “La saga, negocio de familia”, “Montecristo” y “Rojo carmesí”.

En la memoria del público chileno destacan especialmente dos de sus caracterizaciones: su papel como Don Martín Acevedo en la segunda entrega de “Pasión de gavilanes” y su rol como el histórico periodista Guillermo Cano Isaza en la serie sobre Pablo Escobar. A estos trabajos se sumó además una aparición especial en la tercera temporada de La reina del sur.

Inicios y su paso por el cine

El camino de Quintero en las pantallas comenzó formalmente en 1984 con su participación en la serie “El Bogotazo”. Con el paso de los años, su versatilidad actoral lo llevó a dar el salto desde la televisión hacia el cine, participando en producciones cinematográficas como “Gente de bien” o “Como te ves, me vi”, donde también fue director, consolidándose como un rostro polifacético del arte dramático en su país.