Tarjeta Banco de Materiales: Esta es la fecha en que puedes postular a la gift card para arreglar tu casa

22 oct. 2026 - 08:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció un nuevo llamado a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0, un beneficio que permite financiar la compra de materiales de construcción para realizar reparaciones en casas y departamentos.

La ayuda se entrega mediante una tarjeta digital, similar a una gift card, que puede utilizarse en ferreterías en convenio con el Serviu de cada región. En esta convocatoria se busca beneficiar a 20.000 jefes y jefas de hogar de todo el país, con aportes destinados a obras específicas, como la reparación de techumbres y baños, el mejoramiento de pisos y la instalación o reposición de cercos y rejas.

¿Cuándo puedes postular a la Tarjeta Banco de Materiales?

Las postulaciones estarán abiertas desde el 9 de noviembre y hasta el 9 de diciembre de 2026 en un sitio web que será oportunamente informado por el Minvu.

El trámite será completamente en línea y requerirá contar con ClaveÚnica activa. Además, las personas deberán cumplir con las condiciones del programa y acreditar el ahorro mínimo exigido según el tipo de reparación que quieran realizar.

¿Qué reparaciones puedes financiar con la Tarjeta Banco de Materiales?

El beneficio contempla cuatro alternativas de mejoramiento. Cada postulante debe elegir el tipo de obra que necesita realizar y el monto del subsidio dependerá de esa elección.

Reparación de techumbres: exclusiva para casas, contempla un subsidio de 25 UF, equivalente a cerca de $1.022.000.

exclusiva para casas, contempla un subsidio de 25 UF, equivalente a cerca de $1.022.000. Reparación de baños: disponible para casas y departamentos, entrega 15 UF, aproximadamente $613.000.

disponible para casas y departamentos, entrega 15 UF, aproximadamente $613.000. Cercos y rejas: exclusivo para casas, permite construir o reemplazar cierres perimetrales, con un aporte de hasta 40 UF, cerca de $1.635.000.

exclusivo para casas, permite construir o reemplazar cierres perimetrales, con un aporte de hasta 40 UF, cerca de $1.635.000. Mejoramiento de pisos: disponible para casas y departamentos, considera 15 UF, alrededor de $613.000, para instalar o reemplazar revestimientos, como cerámica, porcelanato o piso flotante.

El aporte se entrega a través de una tarjeta digital que permite comprar directamente los materiales necesarios en los comercios habilitados. No se trata de dinero de libre disposición.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para acceder a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0, las personas deben cumplir con las condiciones establecidas por el Minvu. Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener 18 años cumplidos .

. Tener nacionalidad chilena o residencia definitiva, en el caso de personas extranjeras.

Pertenecer a un tramo entre el 40% y el 90% del Registro Social de Hogares (RSH).

del Registro Social de Hogares (RSH). Ser propietario o propietaria de una única vivienda y habitar el inmueble que se busca mejorar.

No haber recibido anteriormente beneficios del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, correspondientes a los programas DS 27 o DS 255.

Tener el ahorro mínimo exigido depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda en una institución en convenio con el Minvu, a más tardar al cierre de las postulaciones. El ahorro mínimo es de 1 UF para las obras de techumbre y baño, mientras que para los cierres perimetrales se exigen 2 UF.

¿Qué condiciones debe cumplir la vivienda?

Además de los requisitos personales, el inmueble debe cumplir con las siguientes condiciones:

Estar ubicado en una localidad urbana con más de 5.000 habitantes.

urbana con Tener un avalúo fiscal total igual o inferior a 2.500 UF .

. Contar con una antigüedad mínima de 10 años .

. Ser una casa o departamento de propiedad de quien postula.

En el caso de las reparaciones de techumbre, la vivienda no puede tener planchas de fibrocemento o tipo pizarreño, debido a las exigencias sanitarias para la manipulación de materiales que contienen asbesto.

Todo sobre Beneficios