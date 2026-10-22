Sistema frontal obliga a suspender clases en tres comunas de la región del Biobío

22 oct. 2026 - 08:42 hrs.

¿Qué pasó?

Las consecuencias del sistema frontal que afecta a la Región del Biobío llevaron a tres comunas a suspender las clases durante esta jornada. Se trata de Talcahuano, Hualpén y Penco, cuyos municipios informaron la decisión ante las condiciones climáticas y los problemas de anegamiento registrados en distintos sectores.

La medida rige este jueves 22 de octubre para los establecimientos de educación municipal, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y sus comunidades.

Talcahuano suspende clases y atención en jardines infantiles VTF

A través de un comunicado, el Administrador Provisional de la educación pública en Talcahuano informó que se determinó la suspensión de clases en todos sus establecimientos para este jueves.

La decisión responde a las extraordinarias condiciones climáticas que han generado importantes anegamientos en las calles de la comuna.

Además, se anunció la suspensión de la atención durante esta jornada en las salas cunas y jardines infantiles VTF. No obstante, las directoras de los establecimientos deberán habilitar turnos éticos ante la eventual llegada de niños y niñas que requieran atención.

Hualpén también suspende las clases este jueves

La Municipalidad de Hualpén, junto con la Dirección Administrativa de la Educación Municipal, confirmó la suspensión de clases en todos los establecimientos educacionales municipales de la comuna.

La medida incluye escuelas, liceos y jardines infantiles VTF, según el aviso difundido por el municipio este jueves 22 de octubre.

Desde la administración comunal indicaron que la decisión busca resguardar la integridad de estudiantes, profesores y asistentes de la educación ante el sistema frontal que afecta a la zona.

Penco se suma a la suspensión de clases

La Municipalidad de Penco anunció la suspensión de clases para este jueves 22 de octubre en todos los establecimientos de educación municipal, debido a las condiciones meteorológicas que afectan a la comuna en el marco del sistema frontal en la Región del Biobío.

La información fue difundida durante la mañana por el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, a través de su cuenta de Instagram, donde llamó a compartir el aviso con la comunidad. Según lo informado por el jefe comunal, la medida contempla todos los establecimientos de educación municipal, incluyendo escuelas, liceos y jardines infantiles.

La decisión se suma a las medidas adoptadas en otras comunas de la Región del Biobío, como Talcahuano y Hualpén, donde también se suspendieron las actividades escolares ante las condiciones climáticas y los anegamientos registrados.

Las autoridades llaman a la comunidad a mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer eventuales actualizaciones sobre el funcionamiento de los establecimientos educacionales.