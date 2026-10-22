La nueva tienda que llegó al MUT: ofrece más de 40 servicios para bicicletas y permite vender modelos usados

22 oct. 2026 - 08:12 hrs.

El mercado de las bicicletas en Chile ha impulsado nuevas necesidades entre quienes utilizan este medio de transporte para desplazarse por la ciudad, practicar deporte o disfrutar de actividades al aire libre. El mantenimiento y el acceso a equipamiento también forman parte de esta evolución.

En ese escenario, las alternativas para reparar, reutilizar y adquirir bicicletas de segunda mano ganan relevancia, especialmente en una ciudad donde combinar el ciclismo con el transporte público puede facilitar los desplazamientos cotidianos.

Decathlon busca responder a esta demanda con la apertura de Decathlon Bike Lab, un espacio especializado ubicado en el nivel -1 del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), que complementa la tienda que la marca ya tiene en el recinto.

La inauguración se suma a la experiencia de la compañía en Chile, donde durante el último año realizó cerca de 20 mil servicios de reparación y recompró más de mil bicicletas. Actualmente, cuenta con una red nacional de más de 45 especialistas en reparación.

Reparaciones, bicicletas usadas y servicios especializados

Una de las principales novedades del espacio es la posibilidad de vender bicicletas usadas directamente a Decathlon, sin importar su marca. Los interesados pueden llevarlas para una evaluación gratuita y, si cumplen las condiciones para la recompra, recibir una Gift Card por el monto acordado.

También está disponible el programa Segunda Vida, que ofrece bicicletas usadas revisadas y reacondicionadas. La iniciativa permite que algunos usuarios renueven su equipamiento y que otros accedan a modelos de segunda mano, prolongando la vida útil de estos productos.

El taller cuenta con más de 40 servicios de mantenimiento y reparación, respaldados por herramientas especializadas de VAR Tools, cuyo equipamiento se incorpora por primera vez en Chile.

Entre las prestaciones figuran ajustes de frenos, transmisión y ruedas, reparación de pinchazos, cambio de neumáticos, mantenimiento de sistemas tubeless y trabajos en componentes como cadenas, piñones y pedales.

Además, contempla servicios para bicicletas eléctricas de Decathlon, incluyendo revisiones de seguridad, diagnóstico de baterías, actualizaciones de software y reemplazo de motores y pantallas. Las prestaciones están sujetas a evaluación técnica y cuentan con cotizaciones gratuitas y sin compromiso.

Una apuesta por la movilidad urbana

La ubicación del nuevo espacio también busca facilitar la combinación de la bicicleta con otros medios de transporte. El MUT cuenta con más de 2.000 estacionamientos para bicicletas y conexión con la red de Metro de Santiago.

Con esta apertura, Decathlon amplía su oferta en el recinto y apuesta por un formato que reúne mantenimiento, venta de productos y alternativas de economía circular en un mismo lugar.

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